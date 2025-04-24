Ноябрьские нефтяники укрепляют сотрудничество со школами

"Ноябрьскнефтегаз" стал площадкой для выработки новых форматов профориентации учеников средней и старшей школы. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, представители 11 школ Ноябрьска и Муравленко посетили мероприятие.

Директора, завучи и педагоги учебных заведений побывали на месторождении, в цифровых центрах, где координируются процессы строительства скважин и добычи нефти. Участники встречи обсудили кадровую политику предприятия, условия и соцгарантии для выпускников колледжей и вузов, а также вместе проработали новые форматы профориентационной работы со школьниками. Одним из вариантов сотрудничества станут внеурочные тематические занятия с экспертами нефтяного предприятия.

"В работе со школьниками главная задача – не только рассказывать о возможностях, которые открывает работа в "Ноябрьскнефтегазе", но и вдохновлять молодое поколение выбирать карьеру в нашей сфере, – подчеркнул генеральный директор предприятия Иван Петров. – Для нас сотрудничество с образовательными учреждениями – важный шаг к созданию квалифицированного кадрового резерва для нашей компании и отрасли в целом".

Как сообщили на предприятии, профориентационные занятия продолжат успешную практику – в этом году в Многопрофильном лицее Муравленко запустили два дополнительных учебных курса: по основам экономики нефтяного производства и прикладной экологии. Обучение построено на разборе реальных кейсов и решении прикладных задач, а автором и преподавателем курса является молодой специалист "Ноябрьскнефтегаза".

Заместитель главы администрации Ноябрьска Светлана Фатеева выразила уверенность, что такое сотрудничество откроет новые горизонты для учащихся. Они смогут познакомиться со спецификой добывающей отрасли, общаться с нефтяниками и решать практические задачи.

"Задачей современной системы образования является получение старшеклассниками знаний не только по школьным предметам, но и начальных профессиональных навыков по выбранным ими профилям, – отметила она. – Надеемся, это сотрудничество позволит нам готовить ребят, способных в будущем внести свой вклад в экономику региона".