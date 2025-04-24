Закупка трамваев для Екатеринбурга за 2,7 миллиарда приостановлена из-за жалобы "Уралтрансмаш"

"Уралтрансмаш" подал жалобу на условия контракта для поставки трамвайных вагонов в Екатеринбурга. Из-за этого в дело вмешалась ФАС, которая приостановила аукцион с начальной ценой в 2 млрд 697 млн 934 тыс. 999 рублей. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госзакупок.

По мнению "Уралтрансмаша", документация "составлена с нарушением прав и интересов потенциальных участников данной закупки", из-за чего преимущество отдано определенной компании, а сам завод не может воспользоваться правом выступить в качестве поставщика.

"Администрация города Екатеринбурга своими действиями нарушила принцип состязательности хозяйствующих субъектов при проведении аукциона и предоставив необоснованное преимущество ООО "ПК "Транспортные системы", которое позволит ему заключить муниципальный контракт в условиях отсутствия конкуренции", — говорится в жалобе.

Более того, представители завода утверждают, что цена была необоснованно завышена.

Ранее лава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал закупку 15 трехсекционных трамваев, которые должны поставить с июля по сентябрь. Вместимость каждого составит более 150 человек, что особенно актуально для Академического района, куда и хотят пустит новый транспорт.

Напомним, что недавно ФАС также приостановила аукцион по поиску подрядчика для выполнения работ по благоустройству парка имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге. Аукцион завершился победой "Уралагротехсервис" из Уфы, предложившего выполнить работы на 18 млн дешевле, однако заказчик - "Городское благоустройство" не захотел заключать с компанией контракт.