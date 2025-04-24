Родители погибших при ударе по Учкуевке возводят часовню в Севастополе

В парке "Учкуевка" на Северной стороне в Севастополе строят мемориальную часовню в память о жертвах обстрела 23 июня 2024 года. Тогда на пляже в Учкуевке погибли четыре человека, больше сотни получили ранения. Российские власти сообщали, что удар был нанесен ракетой ATACMS с кассетной боевой частью.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ответил на вопрос горожан о том, для чего в парке огородили площадку под строительство.

Отец одной из погибших при обстреле – Олег Аверьянов – обратился к властям города с просьбой разрешить ему поставить часовню в память о дочери и других погибших. "У часовни будет четыре стороны, на каждой из которых будет имя. Вместе с Олегом Владимировичем и отцом Лизы Кирнос Сергеем Анатольевичем я выехал на место, и мы выбрали этот небольшой участок рядом с основной аллеей на выходе из парка к морю. Все, кто захочет в этом году почтить память погибших, смогут сделать это здесь", - сообщил Развожаев.