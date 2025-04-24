В Подмосковье выявили холеру у туриста, слетавшего в Индию

В Подмосковье выявили холеру у туриста, вернувшегося из Индии. Роспотребнадзор заявил, что проводит "все необходимые противоэпидемические мероприятия". Ранее порядок действий на случай выявления холеры тестировался в ходе учений, поэтому "в реальных условиях больной был выявлен быстро".

40-летний мужчина прилетел из Индии в Москву 21 апреля. В Индии он был с 11 по 20 апреля, посещал несколько городов страны, заезжал в Непал.

"По его утверждению, пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в разных кафе. По возвращению домой почувствовал недомогание и обратился к медикам. После резкого ухудшения состояния был госпитализирован в инфекционный стационар. На базе ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в Московской области в кратчайшие сроки проведены лабораторные исследования, выявлен возбудитель холеры. На утро 24 апреля - состояние пациента удовлетворительное с положительной динамикой", - сообщили в ведомстве.

Оказалось, что круг контактных лиц довольно широк – 321 человек в 33 регионах страны (члены семьи, пассажиры и экипаж рейса, которым прибыл пациент, медики скорой помощи). Все они взяты под медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование, экстренная профилактика. На сегодняшний день ни у кого из контактных симптомов заболевания нет.