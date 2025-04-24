При детонации снарядов во Владимирской области пострадали трое военных и один гражданский

Из-за детонации снарядов в Киржачском районе Владимирской области пострадали трое военных и один гражданский. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что один из пострадавших военных в состоянии средней тяжести, остальные получили повреждения в более легкой форме.

Напомним, 22 апреля во Владимирской области в воинской части произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами, сообщили в Минобороны России.

В МЧС заявили об эвакуации жителей семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки.