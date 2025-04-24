24 Апреля 2025
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80-летие Победы Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханцы поддержали участников автопробега в преддверии «Диктанта Победы»

В автопробеге в Астрахани приняли участие активисты партии "Единая Россия", молодогвардейцы, участники клуба ретро-автомобилей, сотрудники компании «Ростелеком». Автоколонна из 10 машин с флагами России и «Диктанта Победы» проехала по всему городу, стартовав от центрального стадиона и финишировав у Молодежного центра «Коса», который стал центральной площадкой.

«В Астраханской области больше 250 площадок написания Диктанта. Каждый участник становится частью великой традиции, сохраняя память о тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Такие мероприятия позволяют не только оценить уровень осведомленности молодежи о Великой Отечественной войне, но и воспитать уважение к исторической памяти и ценностям нашей страны. Поэтому будем ждать вас 25 апреля на Диктанте Победы», — говорит Руководитель аппарата Астраханского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России Валерия Казанцева.

По всему маршруту горожане выражали свою поддержку участникам автопробега.

(2025)|Фото: astrobl.ru

«Диктант Победы — это не просто акция, это символ единства, мужества и патриотизма. Как участник специальной военной операции, я знаю, как важно чувствовать поддержку и сопричастность к нашей общей истории. Каждый из нас должен помнить, что наша Победа — это результат мужества и самопожертвования. Мы должны передавать память о подвигах наших предков, о каждом герое, который сражался за нашу Родину», — отметил участник специальной военной операции Максим Патлах.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Международную акцию «Диктант Победы» «Единая Россия» проводит с 2019 года. Участники за 45 минут должны ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению Председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Теги: диктант побнды, .автопробегр в астрахани,


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