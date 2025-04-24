Пранкеры Вован и Лексус: Мы поговорили с украинскими телефонными мошенниками

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как пранкеры Вован и Лексус, рассказали, что им удалось пообщаться с телефонными мошенниками и выяснить, как устроена эта "индустрия". Об этом они заявили на форуме "Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра", который проходит в Екатеринбурге на площадке УрФУ.

По словам Алексея Столярова, украинское телефонное мошенничество стало национальной угрозой для РФ. Из-за действий мошеннических call-центров на Украину ежегодно уходит около 250 млрд рублей.

"Это целая отрасль экономики, которая уходит нашему противнику, которая финансирует в том числе боевые действия, вражескую армию. И у нас всегда было принято относиться к этому легко, и думать, что кто-то, наверное, где-то в местах не столь отдаленных сидит и пытается завладеть вашими средствами, которые находятся на банковских счетах. В этом году нам удалось вскрыть систему этого спрута, который находится в серьезных офисах, которые покрываются на государственном уровне", — заявил Лексус.

По его словам, существуют "отдельные министры", которые курируют эту отрасль от момента того, когда людям поступает звонок и их просят назвать какой-то код, и до того момента, как эти деньги уходят "нашим противникам".

Пранкеры также рассказали, что они часто сотрудничают с различными банками по вопросу минимизации проблемы телефонного мошенничества. Благодаря этому они получили возможность лично пообщаться с телефонными террористами.

"У нас есть одна программа с известным банком, которая работает на перехват этих мошеннических звонков. Когда человек звонит кому-то из своих жертв потенциальных, она переводит этот звонок на нас. И мы уже понимаем, с кем мы общаемся, что это за психотип, что это за люди. И в последнее время нам поступают звонки, когда они хотят дозвониться до молодых людей: студентов, школьников, поскольку известно, что с 14 лет уже можно сформировать свой кабинет на Госуслугах", — сказал Столяров.

Он указал на то, что в последнее время мошенники начали работать на обман молодой аудитории. В медиасреде стали рассказывать об этой проблеме, но молодежь не особо следит за новостями, а потому является самой уязвимой.

"Завтра на нашей лекции мы покажем наши откровения с этими мошенниками. Они поделились с нами своими целями, своими методами, и тем, куда уходят деньги", — анонсировали пранкеры.