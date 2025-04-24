В Астрахани волонтеры приступили работе в рамках Всероссийской акции «Георгиевская лента»

В преддверии 80-летия Великой Победы в Астрахани с 24 апреля по 9 мая 2025 года пройдет патриотическая акция «Георгиевская лента».

Эта инициатива направлена на увековечение памяти о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны и сохранение исторической памяти о мужестве и героизме наших предков.

Георгиевские ленты смогут получить все жители и гости города. Раздача будет организована на центральных площадках: в Братском саду, на центральной набережной, в Морском садике, на Бульваре Победы, в Астраханском Кремле, на Аллее Воинской Славы и площади Ленина. Также ленты доставлены во все муниципальные образования региона.

Раздача лент будет проходить ежедневно с 11:00 до 12:00 и с 16:00 до 17:00. Для участников подготовлено более 100 тысяч лент, которые станут не только знаком памяти, но и объединяющим символом поколений. Акция завершится 9 мая, в день празднования Дня Победы.