24 Апреля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: идея.росконгресс.рф/скрин

Георгий Филимонов: Вологодчина первая в в Северо-Западном федеральном округе по "Сильным идеям"

Губернатор Вологодской области рассказал о первых результатах участия региона в заявочной кампании форума «Сильные идеи для нового времени», который организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

«На данный момент вологжане предложили 168 инициатив — и это лучший результат в Северо-Западном федеральном округе. Каждая из них получит оценку экспертов и шанс на реализацию. Уверен, что это не предел, и предложений будет больше. Напомню, что отправить свои идеи на рассмотрение можно до 15 мая. Это уникальная возможность для каждого, кто хочет внести свой вклад в развитие страны», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2024)|Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

В 2025 году предложения принимаются по пяти направлениям: повышение качества жизни; популяризация и развитие предпринимательства и поддержка стартапов; развитие гражданских технологий; содействие в профессиональной самореализации; сохранение и приумножение природных богатств.

Подать заявку может любой житель России. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе идея.росконгресс.рф и выбрать нужную номинацию. 

(2025)|Фото: идея.росконгресс.рф/скрин

100 лучших инициатив из всех представленных будут представлены на очном двухдневном форуме «Сильные идеи для нового времени», а в июле 10 из них продемонстрируют руководству страны на финальном мероприятии.

Напомним, за все время работы форум объединил более 530 тысяч россиян, а в прошлом году количество идей, предложенных для развития страны, достигло рекордной отметки и составило 30 726.

Теги: георгий филимонов, сильные идеи для нового времени, росконгресс, форум


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