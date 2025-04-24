В Тюменском районе воспитанник детского дома изнасиловал малолетнюю девочку

В Тюменском районе воспитанник детского дома изнасиловал малолетнюю девочку. Подросток заманил ребенка в заброшенное здание, где и совершил надругательство.

По данным местных СМИ, девочка, как и подросток, была воспитанницей детского дома. Оба проживали в одном учреждении.

Юноша признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и отправлен на шесть лет в воспитательную колонию.