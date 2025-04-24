24 Апреля 2025
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Дугин заявил о подготовке учебника по вестернологии по заказу Минобра

Директор УНЦ "Высшая политическая школа имени И. Ильина", философ Александр Дугин работает над созданием учебных курсов по вестернологии "по госзаданию Министерства образования". Об этом он рассказал на проходящем в Екатеринбурге II Всероссийском молодежном форуме "Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра".

Вестернология — это подход, который отталкивается от базовой установки о том, что западная цивилизация — не единственная, которая существуют на планете, и есть еще множество других цивилизаций: русская, китайская, индийская, исламская, африканская, латиноамериканская. И судьба Запада, его культуры, политики, экономики, образования, искусства — это не всеобщая судьба. Человечество может двигаться в этом направлении, а может и нет. Можно как принять Запад, так и отвергнуть его. Можно целиком принять, целиком отвергнуть или по частям что-то взять, а что-то отвергнуть, объяснил философ.

Он подчеркнул, что Запад — это небольшая часть человечества, очень агрессивная, очень яркая, очень навязчивая, но часть.

По его словам, если Россия хочет утвердить свой собственный суверенитет, свое собственное государство, свои традиционные ценности, то необходимо относиться к Западу как к одной цивилизации среди многих. А если Запад — это одна из цивилизаций, то он может и должен стать объектом изучения.

"Если нам кто-то скажет, что в Китае принято делать так, мы же не рассматриваем это как некий закон всеобщий, что надо тут же за ним повторять. А вот то, что происходит на Западе, приблизительно так мы и воспринимаем. Нам кажется, что вот это что-то безальтернативное, но это совершенно не так", — отметил философ.

По словам Дугина, одна из важнейших задач, а, может быть, главная — это искоренение западной гегемонии в нашем обществе, в сфере образования, культуры, в сфере "нашего культурного кода".

"Это главное направление настоящей духовной войны, которую мы ведем за нашу свободу и независимость. Мы не нападаем ни на кого, мы не претендуем на то, чтобы наши традиционные ценности, которыми мы дорожим и которые считаем главенствующими, были приняты всеми остальными. Мы не хотим заменить один империализм другим. Мы говорим о том, что это наша цивилизация. Кому она нравится, приходите, разделяйте с нами эти ценности, руководствуясь здесь ими. Но навязывать мы их никому не собираемся. Мы обороняемся, мы беремся за свою свободу и независимость и готовы поддержать такую же борьбу за цивилизационный суверенитет и суверенитет других цивилизаций, которые не являются ни западными, ни нашими, близкими нам, а они просто другие", — заявил философ.

И вестернология, по словам Дугина, это конкретный инструментарий, как "вернуть Запад к его естественным границам и подвергнуть деконструкции его ничем не обоснованные претензии на универсальность его ценностей".

Теги: дугин, вестернология, запад


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