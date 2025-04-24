ФСБ: В Нижегородской области предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии
Теракт на нефтехимическом предприятии предотвращен в Нижегородской области, сообщает ФСБ РФ. Готовившие его по указанию украинского куратора двое выходцев из Средней Азии нейтрализованы при попытке задержания.
Уточняется, что совершить атаку преступники планировали с помощью FPV-дронов.
На месте происшествия изъяты два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова.
Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске уроженца одной из стран Центральной Азии, который планировал устроить теракт в одном из торгово-развлекательных центров города. После нападения мужчина планировал покинуть Россию и участвовать в боях в Сирии. У него дома нашли бутылки с зажигательной смесью.