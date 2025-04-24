ФСБ: В Нижегородской области предотвращен теракт на нефтехимическом предприятии

Теракт на нефтехимическом предприятии предотвращен в Нижегородской области, сообщает ФСБ РФ. Готовившие его по указанию украинского куратора двое выходцев из Средней Азии нейтрализованы при попытке задержания.

Уточняется, что совершить атаку преступники планировали с помощью FPV-дронов.

На месте происшествия изъяты два БПЛА с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова.

Возбуждено уголовное дело по факту приготовления к диверсии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Пятигорске уроженца одной из стран Центральной Азии, который планировал устроить теракт в одном из торгово-развлекательных центров города. После нападения мужчина планировал покинуть Россию и участвовать в боях в Сирии. У него дома нашли бутылки с зажигательной смесью.