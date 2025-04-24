На Камчатке несколько поселков накрыл пеплопад извергающегося вулкана

Пеплопад от извержения вулкана Безымянный накрыл по меньшей мере три поселка в центральной части Камчатского полуострова, сообщили в региональном управлении МЧС. Местные жители публикуют кадры тьмы, закрывшей небо, а также толстого слоя пепла, покрывающего все, что находится на улице.

"По сейсмическим данным, 24 апреля в 10 ч 38 мин началось сильное эксплозивное извержение вулкана Безымянный. По сейсмическим данным высота пеплового выброса была оценена как 9 км над уровнем моря. Вулкан закрыт плотной облачностью. Инфразвуковой мониторинг зафиксировал сигнал от извержения в 11 ч 22 мин, задержка прохождения звука между станцией в Начиках и вулканом Безымянный примерно 19 мин. По спутниковым данным пепловое облако над вулканом впервые зафиксировано в 11 ч 30 мин на высоте 10-12 км", - сообщили в Камчатском филиале ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук".