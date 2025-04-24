24 Апреля 2025
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Политика Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Форум муниципальных депутатов прошел в Калуге

Калугу с рабочим визитом посетил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. В Штабе Общественной Поддержки прошёл форум муниципальных депутатов, участие в котором принял Губернатор Калужской области Владислав Шапша.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Обсуждалась реализация народной программы партии. На сегодняшний день в регионе  исполнено порядка 90% наказов избирателей, идет формирование новой программы до 2030 года. В неё войдут инициативы, направленные на развитие системы здравоохранения, помощь семьям с детьми и реализацию социальных программ.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Мы должны завершить исполнение существующей народной программы «Единой России». Меняются запросы, и на это надо чутко реагировать при формировании новой программы, уделив особое внимание молодёжной политике», – подчеркнул глава региона.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Были отмечены достижения Калужской области и поставлены важные задачи: быть ближе к людям, слышать их запросы и оперативно реагировать, выполнять наказы избирателей. Каждый житель должен чувствовать заботу и поддержку. Особое внимание необходимо уделить участникам специальной военной операции и их семьям. Мы обязаны окружить их вниманием и помочь в решении социальных вопросов. Также обсудили актуальные вопросы муниципального управления и наметили планы совместной работы», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Теги: владимир якушев, юрий моисеев, единая россия, форум муниципаотных депутатов


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