Форум муниципальных депутатов прошел в Калуге

Калугу с рабочим визитом посетил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. В Штабе Общественной Поддержки прошёл форум муниципальных депутатов, участие в котором принял Губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Обсуждалась реализация народной программы партии. На сегодняшний день в регионе исполнено порядка 90% наказов избирателей, идет формирование новой программы до 2030 года. В неё войдут инициативы, направленные на развитие системы здравоохранения, помощь семьям с детьми и реализацию социальных программ.

«Мы должны завершить исполнение существующей народной программы «Единой России». Меняются запросы, и на это надо чутко реагировать при формировании новой программы, уделив особое внимание молодёжной политике», – подчеркнул глава региона.

«Были отмечены достижения Калужской области и поставлены важные задачи: быть ближе к людям, слышать их запросы и оперативно реагировать, выполнять наказы избирателей. Каждый житель должен чувствовать заботу и поддержку. Особое внимание необходимо уделить участникам специальной военной операции и их семьям. Мы обязаны окружить их вниманием и помочь в решении социальных вопросов. Также обсудили актуальные вопросы муниципального управления и наметили планы совместной работы», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.