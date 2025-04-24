Шойгу: Ввод миротворцев на исторические территории РФ грозит Третьей мировой войной

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что ввод миротворцев на исторические территории России может привести к Третьей мировой войне.

По его мнению, реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией, и здравомыслящие политики в Европе это понимают.

Шойгу напомнил, что Москва выступала против присутствия войск стран НАТО на этих территориях еще до начала спецоперации, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение войск Североатлантического альянса на Украине неприемлемо для Москвы. Так он ответил на вопрос о возможной отправке в страну миротворцев из Европы. По словам дипломата, речь идет, в том числе о вооруженных силах стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом Евросоюза или национальными флагами.