В Югре в два раза выросло число коррупционных преступлений

В Югре в два раза по сравнению с прошлым годом выросло число коррупционных преступлений. Это следует из данных, опубликованных региональным управлением Следственного комитета России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, за три месяца следователи возбудили 162 уголовных дела коррупционной направленности. Это в два раза выше чем в аналогичном периоде прошлого года. В ведомстве отмечают, что это связано с активной работой правоохранительных органов по выявлению коррупционных преступлений - почти двукратным увеличением количества поступивших в следственное управление материалов из органов внутренних дел, ФСБ, прокуратуры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Завершено расследование 19 уголовных дел по 151 эпизоду преступлений.

Всего по направленным в 2025 году в суд уголовным делам в качестве обвиняемых привлечены 23 лица – двое из них сотрудники органов внутренних дел, по одному – сотрудники налоговой службы, службы судебных приставов, органов местного самоуправления.

По-прежнему систематически регистрируются сообщения о фактах так называемой бытовой коррупции – взятки от граждан должностным лицам за решение входящих в компетенцию этих лиц вопросов – как правило, это попытка избежать привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, попытки "покупки" больничных листов.

В 2025 году оправдательных приговоров по уголовным делам о коррупции суды округа, как и в прошлом году, не выносили.

В настоящее время следователями Югры продолжается расследование порядка 50 уголовных дел о коррупционных преступлениях.