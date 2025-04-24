"Рыбарь": "Фабрики троллей" заменит ИИ

"Фабрику троллей", которую содержал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заменит искусственный интеллект. Об этом заявил военный блогер Михаил Звинчук ("Рыбарь") в рамках проходящего в Екатеринбурге II Всероссийского молодежного форума "Россия и Запад: глобальное противостояние. Вчера – сегодня – завтра".

В своем выступлении Звинчук рассказал, что в манипулятивно-информационных политических целях сейчас повсеместно используется искусственный интеллект. Это формирует новые угрозы, особенно в сегодняшних реалиях.

"Растущий реализм искусственного интеллекта и создаваемого им контента делает его трудно отличимым от настоящего и мы сталкиваемся с той реальностью, когда формируется новая вымышленная реальность, реальность версии 2.0 на основе персонализированных предпочтений, на основе того, что вы сами одобрите, что вы, что называется, простите за мой французский, "схаваете", потому что это будет отвечать вашим убеждениям", — отметил блогер.

По мнению военного блогера, с помощью искусственного интеллекта "лепить на коленке вирусный контент" становится все проще и проще — можно анализировать, можно таргетировать, как раньше работали тролль-фермы и фабрики ботов.

"У нас в свое время в компаниях [Евгения] Пригожина сидели десятки человек, которые занимались тем, что писали какие-то простенькие скрипты, но постоянно спамили в комментариях, получали свои 20−30 тысяч рублей в месяц за то, что выполняли план. Сейчас эти люди могут заниматься более высококачественным трудом. А все это поручили ботам и нейросетям",— заявил Михаил Звинчук.