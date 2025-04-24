Российский посол примет участие в церемонии в честь 80-летия встречи на Эльбе

Посол России в Германии Сергей Нечаев планирует в следующую пятницу принять участие в мемориальной церемонии в честь 80-летия встречи на Эльбе, передает агентство dpa. В аппарате посла ответили, что дипломат "примет приглашение города Торгау и примет участие в запланированных мероприятиях".

В памятных мероприятиях также примет участие премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. При этом США не отправят на мероприятие официального представителя (хотя отмечается встреча советских солдат именно с американскими).

В администрации Торгау заявили, что официальных приглашений послам не отправляли, но еще в феврале проинформировали диппредставительства ряда стран, в том числе и России, о планах провести публичное мероприятие.

По данным агентства, посольство России запрашивало возможность для Нечаева произнести речь на церемонии, но в этом организаторы отказали. Выступят только глава правительства Саксонии, протестантский священник и управляющий директор Фонда саксонских мемориалов. После этого запланирована церемония возложения венков.

На прошлой неделе участие Нечаева в мемориальном мероприятии на Зееловских высотах к востоку от Берлина вызвало переполох. 80 лет назад здесь произошло крупнейшее сражение Второй мировой войны, в котором погибло 35 000 советских, 16 000 немецких и 2 000 польских солдат.

Ранее МИД ФРГ рекомендовал властям в немецких регионах не разрешать российским дипломатам посещать памятные мероприятия, посвященные Второй мировой войне. Председатель Бундестага Юлия Клёкнер исключила послов России и Белоруссии из центрального памятного мероприятия в парламенте 8 мая, сославшись на эти рекомендации. Там выступит федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

В 2020 году, в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, находившийся на тот момент на своем первом сроке, отметили годовщину в совместном заявлении. "Дух Эльбы" — пример того, как наши страны могут отбросить разногласия, построить доверие и работать вместе ради великой цели", — написали они.