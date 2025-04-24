Рубио заявил, что в Белом доме не обсуждали снятие санкций с "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о том, что в Белом доме якобы обсуждают снятие санкций с "Северного потока — 2". Ранее об этом сообщило издание Politico.

Рубио заявил, что ни он, ни спецпосланник президента США Стив Уиткофф не вели переговоров о снятии санкций с России в рамках сделки с Украиной. "Это журналистская халатность", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство Германии удивлено сообщениями о переговорах с участием США по перезапуску "Северного потока" и не располагает данными об этом. У "Северного потока" нет сертификации, поэтому он не может использоваться. Как писал Bild, сделка Москвы и Вашингтона по запуску — "реальный сценарий". Слухи о сделке по поставкам газа из РФ в Европу циркулируют уже давно.