24 Апреля 2025
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Трамп толкает Украину к признанию Крыма?

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Фото: Накануне.RU

FT: Европейские страны уже согласны, что Украина должна уступить территории

Ключевые страны ЕС в целом уже согласны с тем, что урегулирование военного конфликта, который ведет Украина, должно включать уступки территории. Об этом пишет британская Financial Times со ссылкой на свои источники. Изменение позиции вызвано опасениями, что у президента США Дональда Трампа заканчивается терпение.
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Однако в ЕС против официального признания суверенитета России над Крымом и другими регионами. Именно на их позицию опирается Зеленский.

Накануне Трамп дал понять, что от Украины не требуют официального признания Крыма российским. Но Зеленский, занимая непримиримую позицию, ведет себя так, что может потерять все.

"Если он хочет Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? Именно подстрекательские заявления, как это делает Зеленский, так затрудняют урегулирование этого военного конфликта. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну", - написал Трамп.

На Украине опасаются, что Трамп, окончательно разочаровавшись в адекватности Зеленского, может прекратить военную помощь, пишет The Wall Street Journal со источник в офисе киевского главаря. Трамп "все больше разочаровывается и обвиняет Зеленского в том, что он не принял мирный план США".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что если мирные переговоры под руководством США провалятся, то Украина может в будущем получить еще более жесткие условия со стороны России. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также сказала, что Зеленский движется в неправильном направлении в переговорах, пытаясь вести их через СМИ и не желая никаких компромиссов.

На Украине многие высказывают мнение, что загнал он себя в это положение сам, неадекватно оценив свои возможности, поддержу западных стран и заняв крайне непримиримую позицию.

23 апреля в Лондоне была запланирована встреча США, Украины, Британии, Германии и Франции на уровне министров иностранных дел. Однако за день до переговоров уровень был понижен — первым от визита отказался Рубио, а затем министры из Германии и Франции.

Теги: украина, территории, ЕС


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