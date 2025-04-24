"Шашлычный набор" в мае обойдется в 3,5 тысячи рублей

Средний чек на "шашлычный набор", в который входит мясо для жарки, шампуры, мангал, угль и розжига, составил 3,5 тыс. рублей.

Об этом заявили в аналитическом центре "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Траты на набор в апреле выросли на 8% год к году. Средний чек на мясо для жарки за год увеличился на 14%, до 904 руб., на комплект шампуров — на 15%, до 382 руб., на мангал — на 11%, до 1,7 тыс. руб. Общая стоимость набора, включая жидкость для розжига, составила 3,5 тыс. руб.

Мясо для шашлыка чаще всего покупают в точках несетевой торговли. Наиболее популярна свинина, курица, баранина, сообщают "Известия".

Согласно опросу финтех-компании "ЮMoney", 35% россиян проведут майские праздники на даче. 29% граждан не планируют никуда уезжать, а 16% хотят посетить какой-нибудь российский новый город.