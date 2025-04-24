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Фото: све.рф/Борис Ярков

Семейным студентам будут в приоритетном порядке выдавать комнаты в общежитиях

Студентам, которые состоят в браке или имеют детей, в приоритетном порядке будут выдавать комнаты в общежитиях.

Соответствующие изменения в закон "Об образовании" 24 апреля внесет на рассмотрение комитет Госдумы по молодежной политике. В пояснительной записке сказано, что в настоящее время около 3% студентов состоят в браке, хотя, согласно опросам, около 60% хотели бы завести семью.

Как считает председатель комитета Артем Метелев, в случае принятия законопроекта студенческие семьи получат приоритетное право на получение жилья и смогут проживать в нем, даже если супруги учатся в разных вузах.

Депутаты отметили, что сегодня основания для признания студентов нуждающимися в общежитии закрепляются в локальных правовых актах вузов. Но это может приводить к нарушению прав отдельных групп обучающихся.

Также, согласно законопроекту, вузы предлагается наделить правом прекращать договор найма, если студент больше трех месяцев не появлялся без уважительной причины, сообщают "Известия".

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков поделился своим мнением о том, какие студенты должны жить в общежитиях. По словам чиновника, общежитие как сущность надо оставлять только для малоимущих студентов либо тех, кто находится в сложной жизненной ситуации.

Теги: стеденты, семья, общежития


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