Большинство россиян планируют отдыхать на майских праздниках дома

Более половины граждан России намерены на майских праздниках отдыхать дома, треть - на даче, а каждый десятый планирует поездку в другой населенный пункт в России.

Таковы результаты опроса ВЦИОМ. Еще 4% опрошенных проведут майские праздники в Крыму, 3% - на Черноморском побережье Кавказа. 2% участников исследования планируют уехать из страны и посетить государства за пределами бывшего Советского Союза, 1% - отдохнет в других республиках бывшего СССР. 11% граждан заявили, что на майские праздники будут работать, а не отдыхать. Среди тех, кто планирует отдыхать в РФ, 15% посетят Москву и Московскую область, 7% - Санкт-Петербург, 5% - Казань.

33% опрошенных планируют заняться благоустройством сада и огорода, 17% будут гулять, поедут на природу, 15% ответили, что хотят провести время с семьей и встретиться с друзьями.

Согласно опросу финтех-компании "ЮMoney", 35% россиян проведут майские праздники на даче. 29% граждан не планируют никуда уезжать, а 16% хотят посетить какой-нибудь российский новый город.