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Фото: Накануне.RU

Предложено ввести штрафы за сдачу в аренду жилья без договора

Группа депутатов Госдумы направила на заключение в кабмин РФ проект закона, в случае принятия которого будет введен штраф до 50 тыс. руб. за сдачу в аренду жилья без заключения договора найма, аренды или безвозмездного пользования.

Также предлагается штрафовать на аналогичную сумму за предоставление жилья в аренду без согласия собственников соседних и примыкающих квартир. Как заявил соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, цель инициативы - подтолкнуть собственников заключать договоры аренды в установленном законом порядке. Особенно это касается сдачи жилья в аренду на короткий срок.

По словам парламентария, вопрос заключается не только в том, платит ли арендодатель налоги от этой деятельности или нет, а в том, что органы власти должны понимать, что за человек поселился в квартире, в которой он не прописан и не зарегистрирован.

В пример Кошелев привел отели, при регистрации в которых делают скан паспорта, и только после этого выдают ключи от номера, сообщает РИА Новости.

Кроме того, депутаты Госдумы внесут на рассмотрение проект закона, согласно которому, предлагается обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке.

Теги: квартира, жилье, Госдума, законопроекты


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Ранее 23.04.2025 03:01 Мск В России могут обязать письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду

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