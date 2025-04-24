Встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу

Встреча российского лидера Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа может состояться 25 апреля.

Об этом сообщает портал Axios.

Ранее американская администрация подтвердила визит Уиткоффа в Россию на этой неделе.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что переговоры между США и Россией по поводу урегулирования конфликта на Украине сосредоточены на территориальном вопросе. Речь идет о пяти регионах, которые Москва считает своими.