Встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу
Встреча российского лидера Владимира Путина и специального посланника президента США Стива Уиткоффа может состояться 25 апреля.
Об этом сообщает портал Axios.
Ранее американская администрация подтвердила визит Уиткоффа в Россию на этой неделе.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что переговоры между США и Россией по поводу урегулирования конфликта на Украине сосредоточены на территориальном вопросе. Речь идет о пяти регионах, которые Москва считает своими.