Представителем России на похоронах папы римского станет министр культуры Любимова

Представлять Россию на похоронах папы римского Франциска будет министр культуры Ольга Любимова.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое решение принял глава государства Владимир Путин.

"По решению президента Владимира Путина Россию на похоронах папы римского будет представлять министр культуры Ольга Любимова", — заявил пресс-секретарь президента РФ, сообщает ТАСС.

Скончавшегося 21 апреля 88-летнего понтифика похоронят в Ватикане 26 апреля. О намерении присутствовать на похоронах Франциска уже заявили лидеры США, Франции, Италии, Бразилии и Украины. По предварительным данным, Папа Римский Франциск скончался от инсульта.