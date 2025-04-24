Песков: Отставка Зеленского не входит в список требований России для урегулирования конфликта

Отставка президента Украины Владимира Зеленского не входит в число требований Москвы для урегулирования конфликта.

Однако, как заявил изданию Le Point официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, любые подписанные им соглашения могут быть оспорены в будущем.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что люди могут "юридически оспорить его [соглашения] легитимность".

Песков отметил, что российско-украинский конфликт может быть завершен, если Украина полностью выведет свои войска из территорий, вошедших в 2022 году в состав РФ: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.