23 Апреля 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Песков: условием мира будет уход ВСУ из новых регионов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российско-украинский конфликт может быть завершен, если Украина полностью выведет свои войска из территорий, вошедших в 2022 году в состав РФ: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом он сказал в интервью французскому журналу Le Point.

Кроме того, для окончания конфликта, по словам Пескова, необходимо, чтобы Киев оформил нейтральный статус и признал "реальность касательно территорий".

Песков заявил, что безопасность Украины не должна обеспечиваться при помощи стран НАТО. "Если вы хотите гарантировать безопасность Украины и вовлекаете ее в НАТО, вы нарушаете безопасность России", — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Владимир Путин якобы предложил остановить боевые действия на Украине по нынешней линии фронта, отказавшись от притязаний на районы четырех украинских территорий, которые остаются под контролем Киева. Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, сказал, что сейчас "публикуется много фейков".

В свою очередь, Wall Street Journal пишет о том, что французское и британское руководство "открыто для сценария", при котором Украина согласится признать утрату некоторых территорий, официально вошедших в состав РФ, в рамках возможного соглашения об урегулировании конфликта. Страны предпочли бы вариант, при котором Киев признал бы утрату территорий только де-факто без формального закрепления сложившегося положения вещей.

Теги: территории, регионы, войска, конфликт


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