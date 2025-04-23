ХК "Автомобилист" сделал заявление по ситуации с допинг-пробой капитана Голышева

Екатеринбургский хоккейный клуб "Автомобилист" выступил с официальным заявлением по ситуации с капитаном команды Анатолием Голышевым.

Сегодня в ряде спортивных СМИ появилась информация, что Голышев временно отстранен из-за положительной допинг-пробы. Утверждалось, что нападающий сдал ее после одного из матчей регулярного чемпионата КХЛ.

"ХК "Автомобилист" сообщает, что на основании уведомления о результате допинг-пробы нападающего Анатолия Голышева наш клуб ожидает полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны антидопинговых органов", - говорится в заявлении на сайте уральского клуба.

В марте сообщалось, что нападающий московского ЦСКА Владислав Каменев мог сдать положительный допинг-тест. Утверждалось, что в организме форварда якобы обнаружен мельдоний. После этого клуб отстранил игрока от тренировок и матчей.

Накануне директор "Автомобилиста" Максим Рябков подвел итоги завершившегося сезона. В клубе назвали их неудовлетворительными.