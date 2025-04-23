Во Владимирской области, где детонируют снаряды, сузили границы зоны ЧС

В Киржачском районе Владимирской области, где взрываются снаряды, установлены границы зоны ЧС, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

"Проведен осмотр и анализ обстановки, первичная оценка ущерба. В результате граница зоны чрезвычайной ситуации сужена до пределов следующих населенных пунктов: поселок Барсово, поселок Мирный, поселок Першино, деревня Храпки, деревня Грибаново, почтовое отделение Дубки, деревня Дубки, участок Мележи, деревня Дворищи, деревня Илейкино, СНТ "Звездный", СНТ "Лужки", - написал Авдеев.

Жители этих населенных пунктов получат компенсации и иную поддержку, добавил губернатор.

Ранее Авдеев сообщил, что детонация на складах в Киржачском районе Владимирской области постепенно завершается.

Напомним, 22 апреля во Владимирской области в воинской части произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами, сообщили в Минобороны России.

В МЧС заявили об эвакуации жителей семи населенных пунктов: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки.