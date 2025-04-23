В Тюмени на один день запретят полет беспилотников

В Тюмени запретят использование всех беспилотных летательных аппаратов над территорией города с 9 по 10 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Решение принято на плановом заседании антитеррористической комиссии города в качестве дополнительных мер безопасности во время майских праздников. Исключение сделано только для официального организатора прямой трансляции на региональные телеканалы "Сибинформбюро".

9 мая правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры по выявлению и пресечению несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов.