Первый вице-спикер тюменской облдумы награждён орденом дружбы

Первый вице-спикер тюменского областного парламента Андрей Артюхов получил от президента России Владимира Путина награду – орден дружбы.

Указ президента, в котором говорится об этом, опубликован на портале правовой информации. Награду Артюхов получил за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Артюхов является депутатом областной думы с 2007 г., с 2021 г. – первый вице-спикер парламента. Его сын, Дмитрий Артюхов, является губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа.