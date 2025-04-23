Певец Антонов получил от Путина орден "За заслуги перед Отечеством"

Президент Владимир Путин наградил певца Юрия Антонова. Речь идёт об ордене "За заслуги перед Отечеством".

Антонов получил такой орден I степени. Схожую награду – тот же орден, только IV степени – получил пианист Денис Мацуев. Оба награждены за вклад в развитие российских культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Информация об этом содержится в указе президента, опубликованном на портале правовой информации.