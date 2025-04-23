На прощании с Церетели женщина попыталась сделать селфи с усопшим

На церемонии прощания с Зурабом Церетели в Храме Христа спасителя в Москве женщина попыталась сделать селфи с усопшим у его гроба. Ее остановили охранники, передает Shot.

Ранее сообщалось, что на время церемонии прощания в храме усилили меры безопасности: поставили решетки-заборы, пройти можно через рамки-металлоискатели, охраняют мероприятие представители Росгвардии.

Причиной смерти Церетели стала остановка сердца. Согласно завещанию, художник будет похоронен в Тбилиси.