23 Апреля 2025
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Фото: vk.com/inburg

"Александра Невского" в центре Екатеринбурга заменят на 3D-граффити

Изображение "Александра Невского" на стене между Театром эстрады и зданием на 8 Марта, 13 в центре Екатеринбурга закрасят для другого арт-объекта. На стене, спустя четыре года, наконец появится планируемое ранее 3D-граффити. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенография"

В 16-ом сезоне арт-фестиваля "Стенограффия", который стартует уже 17 июня, сразу 20 художников будут разрисовывать Екатеринбург. Четверо из них прибыли из Сербии, Франции, Германии и Португалии. В прошлом году для "Александра Невского" подобрали более подходящее по смыслу и контексту пространство, перенеся святого на фасад здания возле входа в Александро-Невский собор в Университетском переулке, 11.

Мурал в честь Александра Невского на фасаде дома в Университетском переулке, 11 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Мурал с Невским в Екатеринбурге(2024)|Фото: фестиваль STENOGRAFFIA

Жители Екатеринбурга позитивно встретили новый арт-объект, чего нельзя сказать про случай с "Невским" в центре города. Изображение появилось в 2021 году, и в тот же год сооснователь фестиваля Андрей Колоколов предложил перенести персонажа, а для стены возле метро выбрать другой дизайн. Еще тогда он отметил, что "яркое цветное пятно" выпадает из общей картины местности, да и нарисовано "не очень хорошо", а "арт не несет в себе совершенно никакой информации".

Изображение Александра Невского на стене у Театра эстрады(2021)|Фото: vk.com/inburg

Напомним, что авторами стрит-арта являются художники компании "Граффити 24", которая организовывала фестиваль уличного искусства Public Art. Рисунок был приурочен к 800-летию со дня рождения "защитника земли русской" князя Александра Невского. Правда до этого, стеной должна была заняться команда "Стенографии", но вышло недоразумение.

Telegram-канал также сообщил, какими пространствами в этом году займутся художники фестиваля. В планах преобразить

  • немецкую гимназию №37,
  • гимназию №47,
  • будку у школы №25,
  • подпорную стену у Царского моста,
  • пожарно-спасательную часть №74,
  • мост через реку Патрушиха,
  • культурно-досуговый центр "Дружба",
  • маяк на острове Маленький.

Помимо этого, планируется облагородить фальш-фасады Розы Люксембург, 65 и Чапаева, 1, а в честь 80-летия Победы у школы-интерната №12 создадут "Стену благодарности".

Теги: Екатеринбург, Стенограффия, Александр Невский, 3D-граффити


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