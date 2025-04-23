23 Апреля 2025
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о ненадлежащей медицинской помощи ребенку в Югре

Глава СКР Александр Бастрыкин дал ряд поручений в связи с обращением о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Нефтеюганске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

К главе ведомства обратилась бабушка девочки. Она не согласна с ходом установления обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи ее четырехлетней внучке в больнице в Нефтеюганске в августе 2020 года.

Девочку привезли в нефтеюганскую больницу с болью в животе, однако в госпитализации ребенку было отказано. Состояние девочки ухудшалось. В итоге ей все же провели операцию, однако поскольку с хирургическим лечением затянули, болезнь проходила с осложнениями. По данным местных Telegram-каналов, у ребенка развился гемолитико-уремический синдром и она стала инвалидом.

Следователи ХМАО расследуют по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи уголовное дело. Судмедэксперты проводят повторную экспертизу. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину и "Судебно-экспертному центру Следственного комитета Российской Федерации" ускорить расследование уголовного дела и производство судебной экспертизы соответственно, о чем представить доклады.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: девочка, уголовное дело, медицинская помощь, Бастрыкин


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