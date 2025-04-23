Минфин выступил за изменение бюджетного правила

Минфин России выступает за изменение бюджетного правила в условиях возросших внешних рисков, в первую очередь – последствий торговой войны, начатой Трампом. Текущая "отсечка" по цене нефти в $60 за баррель, предусмотренная бюджетным правилом, "не отвечает вызовам времени", полагает глава ведомства Антон Силуанов.

Министр считает, что снижение экспортных возможностей стран – уже вполне реальная перспектива, в том числе для России. "Поэтому какая задача? Настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков, а ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом развитии ситуации на нефтяном рынке», — сказал он, выступая на коллегии Минфина.

Силуанов напомнил, что изначальная цель бюджетного правила – защитить бюджет от влияния волатильности на нефтяном рынке. Сейчас лишь четверть бюджета наполняется за счет нефтегазовых доходов, тем не менее, это существенная доля, которая сейчас подвержена рискам, полагают в Минфине.