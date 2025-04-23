Международные железнодорожные участки дооборудуют средствами контроля на территории Астраханской области

Сегодня губернатор Астраханской области провел заседание Совета по пограничной политике. Игорь Бабушкин напомнил, что Астраханская область является важной приграничной территорией и имеет протяженный участок государственной границы с Казахстаном. В частности, в рамках развития МТК «Север – Юг» только за первый квартал этого года количество транзитных железнодорожных перевозок выросло на 30%.

При этом с 2023 года количество незапланированных остановок грузовых составов на участке от границы до пунктов пропуска Аксарайский и Верхний Баскунчак увеличилось в два с половиной раза. В 2025 году также наблюдается рост, что создает серьезные проблемы для пограничного контроля и может угрожать национальной безопасности.

По словам врио начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Олега Жукова, основными причинами остановок являются недостаточное взаимодействие с Казахстан темир жолы (КТЖ), что приводит к задержкам поездов при прибытии на железнодорожную станцию Аксарайская-2, а также технические неисправности и форс-мажорные обстоятельства. В связи с этим, Игорь Бабушкин подчеркнул необходимость рассмотрения возможности определения станции Кигаш как места временной остановки составов.

Помимо этого, глава региона напомнил, что согласно 778-му Постановлению федерального Правительства все международные участки железной дороги должны быть оснащены современными техническими средствами охраны. Однако текущая ситуация показывает, что не все участки соответствуют этим требованиям. Ответственным ведомствам области поручено подготовить обращение в Министерство транспорта России с просьбой установить необходимые устройства комплексного контроля на всех приграничных путях.

Заместитель начальника Приволжской железной дороги по Астраханскому территориальному управлению Сергей Свечкарев сообщил, что в течение 2024 года и с начала текущего года продолжено дооснащение железнодорожного пункта пропуска «Аксарайский».

«Работа в сфере пограничной политики должна быть организованной и согласованной. От этого напрямую зависит безопасность региона и граждан», – резюмировал глава Астраханской области.