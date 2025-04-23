Для курьеров и каршеринга предлагают ввести отдельные страховки ОСАГО

Таксисты возглавили рейтинг самых раздражающих страховщиков категорий водителей – они не нравятся 61% респондентов опроса, проведенного Финансовым университетом при правительстве РФ. Также раздражение вызывают курьеры (39%), молодые и неопытные водители (27%) и водители каршеринговых автомобилей (21%).

Страховщики не исключают, что будут обращаться к законодателям с предложением ввести отдельные виды ОСАГО для курьеров – по аналогии с теми страховками, которые сейчас введены для таксистов.

"Дискуссии по особым полисам для курьеров идут. В [категорию] такси они не попадают, но очень раздражают. Также есть категория курьеров на электровелосипедах. Эту категорию надо охватывать обязательной страховкой. Самокаты пока страховать не надо", - сказал журналистам президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Звучат и предложения о введении специальных страховок для водителей каршеринга, среди этой категории выше аварийность.