Лимит по выплатам ОСАГО хотят увеличить в два-четыре раза в 2026 году

Страховщики хотят поставить вопрос об увеличении в 2026 году лимита по страховкам ОСАГО в несколько раз. Лимит по страхованию по жизни и здоровью страховщики предлагают увеличить в четыре раза – до 2 млн руб., по имуществу – примерно в два раза – до 1 млн руб. Это увеличит стоимость полиса примерно на 1-1,5 тыс. руб., считает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. По его словам, сейчас средняя премия по ОСАГО составляет 7600 руб.

В целом сейчас лимитов хватает в 94% случаев ДТП, хотя средняя выплата по страховке растет вместе со стоимостью машин, ремонтных работ и комплектующих.

Отдельно страховщики призывают власти заняться теми, кто ездит совсем без полисов ОСАГО – это 7-10% автомобилистов.