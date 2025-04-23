23 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Единовременные выплаты медикам, которые поступят на работу в медучреждения Вологодчины, будут проводить без возрастных ограничений

Соответствующую инициативу Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова поддержали Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области на заседании поддержали инициативу губернатора Георгия Филимонова по единовременным выплатам трудоустраивающимся в регион медработникам.

«Ведем системную работу по кадровому обеспечению региональной системы здравоохранения, наша цель – укомплектовать специалистами все медучреждения Вологодской области. Отменили возрастной ценз выплаты «подъемных» приезжающим медицинским работникам, ранее он составлял 35 лет. Теперь при трудоустройстве в наших крупных городах – Вологде и Череповце – будем поддерживать медработников наиболее востребованных категорий всех возрастов. Напомню, что один миллион рублей могут единовременно получить врачи и 500 тысяч рублей – средний медицинский персонал, включая фельдшеров, медсестер и акушеров», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В 2025 году планируется в штат медучреждений Вологодской области принять 198 врачей и 286 работников среднего медицинского персонала. Для этого в регионе продолжает действовать комплексная программа по поддержке кадров, которая охватывает все этапы – от обучения до трудоустройства и обустройства. Ознакомиться с мерами поддержки, доступными на Вологодчине для специалистов в сфере здравоохранения, можно по ссылке.

Свердловский областной онкологический диспансер(2025)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, депутатский корпус одобрил законопроект Георгия Филимонова об увеличении размера и количества ежемесячных стипендий Губернатора Вологодской области. Уже с 1 сентября этого года количество талантливых ребят, получающих такую стипендию, составит 20 человек, а ее размер – 15 тысяч рублей. Поддержка охватит аспирантов и адъюнктов, обучающихся по очной форме обучения и достигших выдающихся успехов в фундаментальных науках, прикладных научных исследованиях и разработках, которые направлены на развитие социально-экономического потенциала Вологодчины.

Поддержана и законодательная инициатива о дистанционном оказании бесплатной юридической помощи вологжанам через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Ее организует Главное управление по обеспечению деятельности мировых судей Вологодской области в рамках Губернаторского проекта «Точка доступа».

В целом по итогам заседания 47 сессии регионального парламента поддержано 19 законопроектов, 12 из которых были внесены Главой региона Георгием Филимоновым.

Теги: медработники, единовременные выплаты, трудоустройство, георгий филимонов


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