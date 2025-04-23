Самозапрет на кредит не помог: югорчанин перевел мошенникам почти миллион рублей

Самозапрет на кредит не помог жителю Советского района защитить свои средства от мошенников: мужчина снял запрет, оформил кредит и перевел аферистам 910 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Потерпевший - 31-летний местный житель. В начале апреля ему поступил телефонный звонок. Звонивший представился налоговиком и заявил о задолженности у югорчанина, попросив у него код из СМС-сообщения. Житель ХМАО продиктовал код, после чего лжеинспектор попросил паспортные данные. В этот момент пострадавший понял, что общается с мошенником и бросил трубку. Однако история на этом не закончилась - началась вторая фаза обработки от мошенников.

Югорчанину позвонила женщина, сообщила, что она звонит "из Госуслуг" и напугала мужчину утечкой его личных данных. Югорчанин поверил мошеннице, что на него пытаются оформить кредит.

Затем с растерянным жителем продолжил разговор псевдосотрудник банка. Злоумышленник поторопил заявителя снять самозапрет на кредиты и в течение нескольких суток якобы проверял, от кого ему поступают звонки. После аферист сообщил мужчине, что ими была предотвращена попытка списания денег, и рекомендовал исчерпать кредитный лимит, оформив займы в банках, после чего перевести деньги на другие счета, которые позже отобразятся в онлайн-банке югорчанина.

Несколько дней югорчанин следовал инструкциям неизвестных, а когда оформил займ в банковском учреждении, то перевел через банкоматы с помощью приложения бесконтактной оплаты 910 тысяч рублей. После того, как заявитель не увидел поступлений на своем счету, а незнакомцы перестали выходить с ним на связь, он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

Полицейские призывают граждан ни под каким предлогом не переводить деньги на сторонние счета и не выполнять никакие финансовые операции по указанию незнакомцев, звонящих по телефону, кем бы они ни представились.