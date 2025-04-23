Прокуратура проверит информацию о бесплатной раздаче вейпов в школах Первоуральска

Прокуратура проверяет информацию депутата заксобрания Свердловской области Алексея Дронова о распространении вейпов в школах Первоуральска.

Ранее в дело вмешалось ОМВД России "Первоуральский" - результаты его проверки прокуратура также взяла на контроль.

Напомним, на вчерашнем заседании Алексей Дронов заявил, что в школах Первоуральска детям от 10 лет кто-то бесплатно раздает вейпы. По его словам, в городе создана устойчивая сеть вовлечения, распространения и реализации никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних.

"В школах на переменах детям начиная с десяти лет бесплатно раздаются приборы для курения этих смесей, потом они продаются в точках Первоуральска. Сначала вейпы раздают бесплатно, потом начинают продавать. Смеси с названиями вроде "Травка", "Анархия", "Подонки" содержат вещества, вредные для нервной и эндокринной систем", - заявил депутат.

Он также добавил, что уже подготовил обращение в правоохранительные органы.