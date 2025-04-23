23 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Ростсельмаш" на фоне снижения продаж сельхозтехники сократил 2 тысячи работников

На "Ростсельмаше" сокращены 2 тыс. сотрудников. Это произошло на фоне падения продаж сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил совладелец "Ростсельмаша", президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.
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По его словам, сейчас в стране – резкое падение рынка, а также продаж российской сельхозтехники за первые два месяца года. Речь идёт о показателе в более, чем 30% по сравнению с началом предыдущего года.

"Тогда был худший год за последние 10 лет как для всей отрасли, так и для "Ростсельмаша"", - сказал "Ъ" Бабкин.

Причиной такой ситуации Бабкин считает высокую ключевую ставку и снижение господдержки.

Он отметил, что более 90% господдержки – субсидии по кредитам. Среди них – льготный лизинг. Из-за роста ключевой ставки обслуживание ранее выданных кредитов Минсельхозу приходится тратить больше денег. Ещё одна причина сложившейся ситуации – пошлина на экспорт зерна, которая снижает цены на внутреннем рынке.

Эти обстоятельства привели к тому, что всю осень 2024 г. предприятие работало три дня в неделю.

"Сейчас мы перешли на пятидневную неделю, но в "сниженном режиме": пришлось сократить 2 тыс. человек. Стараемся больше не увольнять, иначе потом надо будет учить новых людей", - говорит Бабкин.

В конце марта Бабкин сообщал, что на заводе и у дилеров стоит нераспроданным полугодовой запас тракторов и комбайнов. В 2024 г. "Ростсельмаш" снизил производство на 30%. И это несмотря на то, что Минсельхоз РФ заявлял об огромном дефиците сельхозтехники на полях – по оценкам ведомства, аграриям не хватает 65 тысяч тракторов и 34 тысячи комбайнов.

Бабкин отметил, что причиной резкого снижения производства и продаж стали: отсутствие ожидаемой господдержки, снижение спроса, пошлины на экспорт зерна, высокие ставки по кредитам и повышение цен на сырьё. По его словам, "Ростсельмаш" получает субсидий намного меньше, чем другие крупные предприятия. А аграрии стали покупать технику намного реже, чем раньше. Также он уточнил, что в апреле завод перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю.

Теги: Константин Бабкин, "Ростсельмаш", сокращения


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