23 Апреля 2025
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80-летие Победы Вологодская область
Фото: диктантпобеды.рф

Вологжане смогут написать "Диктант Победы" на 264 организованных площадках региона

Вологжан приглашают проверить свои знания о военной истории в рамках акции «Диктант Победы»

В этом году Международная историко-просветительская акция "Диктант Победы" пройдет 25 апреля. Присоединиться к ней смогут все желающие, независимо от возраста и гражданства.

«В прошлом году «Диктант Победы» написали почти 12 тысяч вологжан, при этом большую активность проявила молодежь. В год юбилея Великой Победы рассчитываем, что акция охватит еще больше людей. Организуем 264 площадки на базе школ, колледжей, университетов, музеев, библиотек во всех муниципалитетах. Мероприятие станет частью нашего масштабного проекта «Весна Победы на Русском Севере», посвященного 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне», - сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

По информации организаторов акции, при написании диктанта участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Задания будут по тематике  - история  Великой Отечественной войны. Около четверти вопросов коснутся событий Специальной военной операции. 

В Вологде написать «Диктант Победы» можно будет в Вологодской областной универсальной научной библиотеке, в здании Вологодской городской Думы. В Череповце впервые в качестве площадки для проведения акции выступит интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета ФосАгро». Также череповчан приглашают на площадку Вологодской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов подразделений специального назначения».

(2025)|Фото: диктантпобеды.рф

На территории районов и округов Вологодчины написать диктант можно будет в Усть-Кубинском районном краеведческом музее, Центре народной культуры и художественных промыслов «Сокольский», в Кадниковском краеведческом музее и на других площадках, заявленных на сайте проекта и в электронном формате, пройдя предварительную регистрацию.

Все участники получат сертификаты, а те, кто правильно ответит на каждый из 25 вопросов, будут награждены дипломами финалистов «Диктанта Победы».

Теги: диктант победы, георгий филимонов, акция, 80-летие победы


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