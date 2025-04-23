23 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Госдума может запретить рекламу эзотерических и энергетических услуг

В Госдуму внесён законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, а также о блокировке ресурсов, предлагающих подобные услуги. Информация об этом появилась в базе данных таких документов.

В проекте закона даётся определение алхимику, астрологу, аура-диагносту, ведьме и другим "специалистам".

Документ внесли после того, как заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов рассказал, что сам сходил к тарологу, чтобы разоблачить его.

"Это разводка", - сообщил депутат во время обсуждения в Госдуме возможного запрета на рекламу эзотерических услуг и практик в СМИ и соцсетях, а также блокировку ресурсов с такой рекламой.

Свинцов отметил, что эзотерик использовал простейшие психологические приемы, чтобы "втереться в доверие".

"Мы на запрете рекламы не остановимся. В перспективе мы введём более жёсткое регулирование такой деятельности. Следователи должны возбуждать уголовные дела за несбывшиеся предсказания. Государство найдёт инструмент, как наказать преступника. Не думайте, что вы хитрее нас. Возвращайтесь в свои профессии, не доводите себя до СИЗО", - сказал Свинцов.

Профессор РАН, доктор психологических наук Тимофей Нестик рассказал во время беседы в нижней палате парламента, что опросы россиян показали: распространённость суеверий осталась на прежнем уровне, у молодёжи наблюдается рост веры в паранормальное, в колдовство.

"И негативная динамика научной грамотности удручает", - переживает учёный.

Теги: Элотерика, услуги, реклама


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