Ровно 1,4 ставки на учителя? О чем сказал Кравцов

Нагрузка на учителей не должна превышать 1,4 ставки. Об этом накануне заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании, посвященном проблемам образования на Северном Кавказе.

Мероприятие прошло под председательством полномочного представителя президента РФ Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Было озвучено, что острейшей проблемой является нехватка педагогов. Так, на Ставрополье учителя работают в среднем на 1,8 ставки. Но и в этих условиях в регионах сотни незакрытых вакансий. То есть без учета совместительста их тысячи. Чайка признал, что главная причина - мизерная зарплата учителей.

По данным Росстата, в расчете на одну ставку учителя на Северном Кавказе получают жалкие 20-25 тыс.

Призыв Кравцова не нагружать учителей больше, чем на 1,4 ставки, противоречит его же собственным словам, что учителя должны работать на 1,4 ставки, для них это нормально. Он сам два года работал учителем на эту нагрузку. Из этого выходит, что учителя должны работать ровно на 1,4 ставки и именно из этого условия нужно считать дефицит кадров.

Сейчас российские педагоги работают в среднем более чем на 1,5 ставки, на Северном Кавказе ситуация принципиально не отличается. Всего не закрыты 2,2 тыс. вакансий, но при нормальной нагрузке на ставку не хватает минимум в 20 раз больше. Это следует из того, что в федеральном округе около 100 тыс. учителей, но работают они на 1,5 ставки. Почему для учителей, в отличие от представителей других профессий, ориентиром становится не ставка, а ее почти полуторное превышение, объяснить невозможно.