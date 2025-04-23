ХК "Автомобилист" продлил контракт с лучшим бомбардиром сезона Да Костой

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" и французский нападающий Стефан Да Коста заключили новый контракт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2027 года. Да Коста выступает в России вот уже 10 лет. Пять сезонов игрок провел в составе "Автомобилиста".

В минувшем сезоне-2024/25 форвард стал лучшим бомбардиром своей команды. Стефан Да Коста набрал 61 (15+46) очко в 73 матчах при показателе полезности +17.

Напомним, накануне директор ХК "Автомобилист" Максим Рябков заявил, что состав екатеринбургского клуба не претерпит серьезных изменений в предстоящее межсезонье.