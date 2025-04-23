Уральские поисковики отправятся в Тверскую область, в места боев времен Великой Отечественной войны

Уральский отряд поисковиков «СпецСвязь» организован на базе Регионального управления специальной связи по Уральскому региону. На данный момент он активно готовится к отправке в Тверскую область на место сражений времен Великой Отечественной войны. Уже два года отряд участвует в поиске останков погибших солдат, которые сдерживали нацистские войска во время Смоленской битвы. Первые бои на этом направлении начались 10 июля 1941 года и продлились до 10 сентября 1941 года.

Поисковики будут в течение трех недель работать недалеко от города Белый, где сражалась 250-я стрелковая дивизия. Уже два года уральцы отвечают за эту территорию и за это время подняли останки 74 бойцов и торжественно перезахоронили. Все это время отряд поддерживает уральский бизнес – группа компаний «Астон» берет себя затраты на перелеты команды до места поиска и обратно.

«В нашем отряде 10 человек. Мы работаем официально вместе с Минобороны. Они утверждают планы поиска, графики, определяют места работы поисковиков. Уже два года мы работаем недалеко от города Белый, все это время мы поднимаем сводки, аэрокарты, смотрим где были бои, делаем разведку, размечаем квадраты – это

помогает делать наши выезды эффективными», - говорит руководитель отряда Оксана Зимина.

Вместе с волонтерами со всей России поисковики анализируют архивные документы, запросы, изучают учетные данные и по собранным крупицам устанавливают личность солдата, по возможности ищут родственников.

«Каждый день работы поисковиков — это еще один восстановленный фрагмент личной истории и истории нашей Великой Победы. Это то, что делает историю осязаемой. Это позволяет бережно сохранять память о подвигах наших предков и передавать ее будущим поколениям», — прокомментировали в пресс-службе компании Астон.

Вообще, уральцы не только занимаются поиском солдат, но и иногда помогают в безопасной перевозке останков. Основная специализация Главного центра специальной связи (Спецсвязи) — перевозки особых грузов по территории России и стран СНГ. Поэтому усилиями сотрудников предприятия поисковики перевезли найденные останки из Волгоградской области в Свердловскую, а найденные около реки Халхин-Гол (Монголия) останки доставили в Пермский край. Это демонстрирует активное участие спецсвязистов в общественной жизни страны и поддержку социально-патриотических инициатив.

«В этом году мы встречаем 80-летие Великой Победы, и нам это придает сил в этой работе. Ее хватит еще на много лет, но мы хотим, чтобы каждый солдат, отдавший свою жизнь в этой войне вернулся домой», - говорит Оксана Зимина.