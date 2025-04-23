Бывший директор "Управления технического заказчика" Перми признан виновным в получении взятки в крупном размере

Бывший директор "Управления технического заказчика" Перми признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Установлено, что с конца 2020 года по февраль 2021 года директор муниципального казенного учреждения получил взятку в виде земельного участка стоимостью не менее 541 тысячи рублей от директора "Строительно-Монтажный Трест №6" за совершение заведомо незаконных действий в интересах указанной организации.

Преступление выявлено УФСБ России по Пермскому краю.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере пятикратной суммы взятки и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.